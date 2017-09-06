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Доходы от продажи участков в городах КНР выросли на 34%
Новости дня

Доходы от продажи участков в городах КНР выросли на 34%

06.09.2017 15:00

Пекин, 6 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июля 2017 г., общий объем доходов от передачи прав на пользование государственными земельными участками в 300 городах Китая превысил 2,2 трлн юаней ($337 млрд). Это на 34% больше, чем за январь-июль 2016 г.



При этом только за август текущего года данный показатель составил 312,4 млрд юаней, сократившись на 4%. За последний летний месяц в 300 китайских городах было выделено 2348 новых земельных участков. Это на 2% больше, чем годом ранее. Общая площадь этих участков составила 93,12 млн кв. м с приростом на 16%.

За август 2017 г. в городах было совершено 1657 сделок по передаче прав на пользование земельными участками общей площадью 62,7 млн кв. м. Количество сделок сократилось на 20%, а площадь участков упала на 13%.

Как сообщалось, по итогам января-марта текущего года, риэлторские компании Поднебесной приобрели земельные участки площадью 37,82 млн кв. м. Это на 5,7% больше, чем годом ранее. По итогам января-марта 2017 г., объем инвестиций в сектор недвижимости Китая превысил 1,92 трлн юаней ($289 млрд). Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Темпы роста инвестиций в китайскую недвижимость в январе-марте 2017 г. увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

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