В 2016 г. в Китае выдано 170 000 патентов и лицензий

07.09.2017 04:00
Пекин, 7 сентября /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. в Китае проведено более 170 000 патентно-лицензионных операций. Это примерно на 20% больше, чем в 2015 г. Таковы официальные данные.
Патентно-лицензионные операции включают передачу патента, лицензирование и залог патента.
Ранее сообщалось, что в 2016 г. затраты Поднебесной на научные исследования и разработки составили более 1,54 трлн юаней. Это на 9% больше, чем в 2015 г. На долю данного показателя пришлось 2,1% ВВП страны.
Китай занял первое место в мире по количеству заявок на регистрацию патентов на изобретения. А общее количество выданных патентов превысило 1 млн, благодаря чему страна вышла на третье место в мире.
К 2020 г. доходы от прав на интеллектуальную собственность в КНР должны увеличиться в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Как ожидается, это станет возможным благодаря применению новых научно-технических достижений. Таким образом, китайские предприятия получат дополнительные доходы от продаж в размере свыше 4,8 трлн юаней ($716 млрд).
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