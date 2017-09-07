Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / В 2016 г. в Китае выдано 170 000 патентов и лицензий
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
В 2016 г. в Китае выдано 170 000 патентов и лицензий
Новости дня

В 2016 г. в Китае выдано 170 000 патентов и лицензий

07.09.2017 04:00

Пекин, 7 сентября /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. в Китае проведено более 170 000 патентно-лицензионных операций. Это примерно на 20% больше, чем в 2015 г. Таковы официальные данные.



Патентно-лицензионные операции включают передачу патента, лицензирование и залог патента.

Ранее сообщалось, что в 2016 г. затраты Поднебесной на научные исследования и разработки составили более 1,54 трлн юаней. Это на 9% больше, чем в 2015 г. На долю данного показателя пришлось 2,1% ВВП страны.

Китай занял первое место в мире по количеству заявок на регистрацию патентов на изобретения. А общее количество выданных патентов превысило 1 млн, благодаря чему страна вышла на третье место в мире.

К 2020 г. доходы от прав на интеллектуальную собственность в КНР должны увеличиться в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Как ожидается, это станет возможным благодаря применению новых научно-технических достижений. Таким образом, китайские предприятия получат дополнительные доходы от продаж в размере свыше 4,8 трлн юаней ($716 млрд).

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Снизилась прибыль HSBC и Standard Chartered Bank
2В Китае снижены цены на бензин
3Китай займется эксплуатацию железной дороги в Африке
4Didi намерена купить бизнес Uber в Китае
5Китай построил нефтеперерабатывающий завод в Таджикистане


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.