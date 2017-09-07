В Улан-Баторе открылось официальное представительство ICBC

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07.09.2017 06:00

Пекин, 7 сентября /ChinaPRO.ru/ – Торгово-промышленный банк Китая (ICBC) официально открыл свое представительство в Улан-Баторе (Монголия). В мае 2017 г. Китай и Монголия заключили соглашение о сотрудничестве в области путей сообщения и развития дорог, которые открыли огромные возможности для развития крупных проектов, в том числе – финансовых.

Монголия является важной страной экономического пояса современного Шелкового Пути. Поэтому ICBC придает огромное значение монгольскому рынку.



Китайский банк обладает обширной интернациональной сетью обслуживания и диверсифицированными направлениями деятельности. Представительство ICBC Mongolia намерено провести исследования рынка, а затем реализовать проекты, направленные на развитие торгово-экономического обмена между Китаем и Монголией.



Напомним, что в 2016 г. общая прибыль пяти крупнейших коммерческих банков Китая – Торгово-промышленного банка Китая (ICBC), Сельскохозяйственного банка Китая (ABC), Банка Китая (BOC), Китайского строительного банка (CCB) и Банка коммуникаций (BOC) – достигла 900 млрд юаней ($132 млрд). Рост данного показателя оказался незначительным – в пределах 2%.



В частности, у ICBC прибыль увеличилась на 0,5% относительно уровня 2015 г., а у ВОС – на 2,58%. Как ожидается, в 2017 г. положение китайских банков значительно укрепится на фоне роста спроса на корпоративные кредиты.