Открыты железнодорожные грузоперевозки Инчань – Тегеран

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07.09.2017 08:00

Пекин, 7 сентября /ChinaPRO.ru/ – Открыты железнодорожные грузовые перевозки между городом Иньчуань, административным центром Нинся-Хуэйского автономного района Китая, и Тегераном, столицей Ирана. Первый железнодорожный состав везет из КНР в Иран 50 контейнеров с техническим оборудованием, товарами широкого потребления, керамической посудой, хрусталем и другой продукцией общим весом 567 т и стоимостью $1,6 млн.

Поезд проследует через таможенный пункт Хоргос в Казахстан, пересечет Туркменистан и прибудет в Тегеран. Таким образом в течение 15 дней будет преодолено расстояние в 8243 км.



В настоящее время объем двусторонней торговли Поднебесной со странами Центральной и Западной Азии превышает $230 млрд.



Напомним, что по итогам января-июня 2017 г., общий объем внешней торговли Хоргоса в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая составил 50,55 млрд юаней ($7,5 млрд). Это на 21,37% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Всего за шесть месяцев текущего года объем экспорта и импорта Хоргоса достиг 14,37 млн т. Данный показатель вырос на 1,83% в годовом сопоставлении.



Район Хоргос включает автодорожный и железнодорожный КПП Хоргос, международный центр приграничного сотрудничества Хоргос и комплектующую зону этого центра. В январе-июне 2017 г. внешнеторговый оборот через железнодорожный КПП Хоргос составил 683500 т, увеличившись на 54,2%.