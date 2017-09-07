ЭКСПО в Чаньчуне принес контракты на $837 млн

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07.09.2017 10:00

Пекин, 7 сентября /ChinaPRO.ru/ – В городе Чанчунь, административном центре северо-восточной китайской провинции Цзилинь, завершился ЭКСПО "Китай – Северо-Восточная Азия". По итогам пятидневной выставки заключены внешнеторговые соглашения с общим финансовым объемом $837 млн.

В ходе выставки также заключены внутренние торговые соглашения на 2,45 млрд юаней ($375 млн). Кроме того, подписаны контракты примерно по 235 инвестиционным проектам. Общий объем капиталовложений по ним составляет 224,3 млрд юаней.



В целом на ЭКСПО побывали более 100 000 посетителей из 110 стран и регионов.



Ранее сообщалось, что в ближайшие 10 лет китайские инвесторы направят в экономику других стран капиталовложения в объеме $1,5 трлн. По итогам 2007-2016 гг., китайские инвестиции за пределами КНР достигли $880 млрд. То есть, эксперты предсказывают рост капиталовложений примерно на 70% к 2027 г.



Китайские компании предпочитают инвестировать в высокотехнологичные производства. Причем Россия традиционно выступает одним из ключевых инвестиционных партнеров Поднебесной. Так, по итогам 2015 г., объем вложений китайских инвесторов в российскую экономику составил $8,94 млрд, а российских в экономику Китая – $946 млн.



Стремительный рост китайских инвестиций в зарубежные проекты начался в 2002 г. и с тех пор не ослабевает. Если в 2002 г. годовой объем капиталовложений КНР за рубежом составил $2,7 млрд, то в 2012 г. данный показатель вышел на уровень в $27,8 млрд.