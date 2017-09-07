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Госбанк развития КНР выпустит экооблигации для физлиц
Новости дня

Госбанк развития КНР выпустит экооблигации для физлиц

07.09.2017 12:00

Пекин, 7 сентября /ChinaPRO.ru/ – Государственный банк развития Китая (CDB) с 12 сентября 2017 г. планирует выпустить на межбанковском рынке страны облигации общим финансовым объемом 5 млрд юаней ($757 млн). Средства от продажи этих ценных бумаг будут направлены на инвестирование экологических проектов в провинции Хубэй.



Примечательно, что целевые облигации на "Охрану водных ресурсов в экономической зоне бассейна реки Янцзы" объемом 600 млн юаней будут доступны и для физических лиц. Они смогут приобрести бумаги в Китайском промышленно-торговом банке, Сельскохозяйственном банке Китая и Банке Китая.

Ранее сообщалось, что Китай продлит срок действия специальных казначейских облигаций, выпущенных в 2007 г. общим объемом 600 млрд юаней ($90 млрд). Их срок действия истекает 29 августа 2017 г. Китайский Минфин выпустит для банков новые облигации на 600 млрд юаней, включая облигации на срок семь лет общим объемом 400 млрд юаней и десятилетние облигации на 200 млрд юаней. Доходность этих ценных бумаг будет определена на рыночной основе.

Специальный выпуск облигаций не повлияет на ликвидность финансовых рынков и банковской системы, заявили представители Народного банка Китая.

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