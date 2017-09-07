Китайские туристы больше всех потратили в Австралии

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07.09.2017 15:00

Пекин, 7 сентября /ChinaPRO.ru/ – Китайские туристы вышли на первое место среди других путешественников по расходам в Австралии. На представителей КНР пришлось 25% от всех трат иностранных туристов, посетивших Австралию в 2016-2017 гг. Об этом сообщило Министерство торговли, туризма и инвестиций Австралии.

За последний год зарубежные путешественники потратили в Австралии рекордную сумму – 40,6 млрд австралийских долларов ($34,5 млрд). Это на 7% больше, чем годом ранее. И рекорд достигнут благодаря именно китайским туристам. Так, 1,2 млн представителей Поднебесной потратили 9,8 млрд австралийских долларов ($7,85 млрд). Оба показателя увеличились на 10% в годовом сопоставлении.



Росту расходов гостей Австралии способствовало ослабление австралийского доллара.



Как сообщалось, по данным Государственного управления по делам туризма КНР, за первую половину текущего года 62,03 млн китайских граждан совершили зарубежные турпоездки. Это на 5,1% больше, чем за январь-июнь 2016 г.



Ранее сообщалось, что за январь-июнь 2017 г. объем внутреннего туризма Китая превышает, по предварительным оценкам, 2,4 млрд человек. Это на 10% больше, чем за январь-июнь 2016 г. По итогам первой половины 2017 г., в большинстве административных единиц провинциального уровня КНР зарегистрирован более чем 10-процентный рост числа отечественных туристов и поступлений от внутреннего туризма. В ряде регионов эти показатели увеличились в среднем на 30%.



Китайские путешественники все больше интересуются рекреационным и тематическим туризмом.