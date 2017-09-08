Поднебесная наращивает возобновляемые источники энергии

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08.09.2017 04:00

Пекин, 8 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., на долю возобновляемых источников энергии в общем объеме потребления первичных энергоресурсов в Китае приходилось 13,3%. Благодаря этому энергоемкость сократилась на 5%, а выбросы углерода на 6,6% в расчете на единицу ВВП страны.

Китайские власти поставили цель увеличить удельный вес неископаемых видов энергоносителей в общем объеме потребления первичных энергоресурсов в стране до 15% к 2020 г, а к 2030 г. до 20%.



Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2017 г., общий объем потребления угля в Китае достиг 1,83 млрд т. Это на 1% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Потребление угля выросло в сферах энергетики, металлургии и химической промышленности. Исключением стала строительная индустрия, в которой наблюдалось сокращение потребления угля.



За первую половину текущего года доля угля в объеме потребления энергоносителей в Поднебесной составила 59,8%. Это на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля природного газа и неископаемых видов энергоносителей выросла до 20%, прибавив 0,3% в годовом сопоставлении.



Примечательно, что за шесть месяцев 2017 г. потребление нефти в Китае составило 300 млн т с приростом на 5% в годовом сопоставлении, природного газа – 114 млрд куб. м с увеличением на 11,7%, а электроэнергии – 2,95 трлн кВт-ч с прибавкой в 6,3%.



За январь-июнь текущего года общая мощность электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, в стране увеличилась на 37 млн кВт. Данный показатель соответствует 70% дополнительной мощности в энергетической отрасли.