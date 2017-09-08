В Китае ежедневно создается 16 000 предприятий

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08.09.2017 06:00

Пекин, 8 сентября /ChinaPRO.ru/ – За январь-август 2017 г. в Китае ежедневно создавалось 16 000 новых предприятий. Таковы данные Главного государственного промышленно-торгового административного управления КНР.

С марта 2014 г. в Поднебесной началась реформа коммерческой системы, благодаря чему стремительно выросло количество субъектов рынка. Всего за прошедшие три с половиной года в стране было создано 55,12 млн новых компаний и предприятий.



Ранее сообщалось, что к концу июля 2017 г. в Реестре субъектов малого бизнеса Китая зарегистрировано 73,28 млн субъектов, включая 23,28 млн предприятий и 50 млн индивидуальных промышленно-торговых хозяйств. Малые и микропредприятия Поднебесной давно стали основной рыночной силой страны.



В целом за январь-июнь 2017 г. в Китае зарегистрированы 8,87 млн новых хозяйствующих субъектов. Это на 13,2% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Таким образом, каждый день в стране появлялись в среднем 49 000 новых предприятий, индивидуальных хозяйств и кооперативов.



За первые шесть месяцев 2017 г. в стране были поданы 2,28 млн заявок на регистрацию товарного знака. Данный показатель вырос на 30,8% в годовом сопоставлении. При этом регистрацию прошли 1,21 млн товарных знаков – на 20,7% больше, чем годом ранее.