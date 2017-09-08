Валютные резервы Поднебесной превысили $3,09 трлн

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08.09.2017 08:00

Пекин, 8 сентября /ChinaPRO.ru/ – К концу августа 2017 г. объем валютных резервов Китая превысил $3,09 трлн. Данный показатель увеличился на $10,8 млрд по сравнению с уровнем июля текущего года. Таковы официальные данные Народного банка КНР.

Объем валютных резервов Поднебесной растет на протяжении семи месяцев подряд. Этому способствуют укрепление позиций юаня и ослабление давления в сторону массированного оттока капитала из страны.



Ранее сообщалось, что на протяжении шести месяцев подряд растет объем валютных резервов Китая. К концу июля 2017 г. данный показатель превысил $3,08 трлн. Это на $23,93 млрд больше, чем в конце июня текущего года.



Примечательно, что в ноябре 2016 г. объем валютных резервов КНР составил $3,05 трлн, а в октябре прошлого года – $3,121 трлн. За ноябрь 2016 г. валютные резервы Поднебесной уменьшились на 2,3% и достигли минимального значения за период с 2011 г. Золотые запасы страны в ноябре прошлого года сократились на 7,37% и составили в финансовом выражении $69,785 млрд.