Сократился дефицит в международной торговле услугами КНР

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08.09.2017 10:00

Пекин, 8 сентября /ChinaPRO.ru/ – В июле 2017 г. объем экспорта услуг Китая составил 113,3 млрд юаней ($17,36 млрд). Он снизился на 2% по сравнению с аналогичным показателем июля 2016 г. В то же время за седьмой месяц текущего года объем импорта услуг КНР достиг 254,8 млрд юаней с падением на 1,9%. По данным Министерства коммерции страны, отрицательное сальдо снизилось на 30% и составило 141,5 млрд юаней.

За январь-июль 2017 г. объем торговли услугами Поднебесной вырос на 10,6% в годовом сопоставлении – до 2,65 трлн юаней. Так, экспорт увеличился на 4,4%, а импорт – на 13,5%. Дефицит торговли услугами за семь месяцев текущего года достиг 1,04 трлн юаней.



Ранее сообщалось, что в мае 2017 г. активное сальдо внешней торговли товарами и услугами Китая составило 158,2 млрд юаней ($23,26 млрд). Так, за пятый месяц 2017 г. доходы Поднебесной от международной торговли превысили 1,39 трлн юаней, а расходы – 1,24 трлн юаней. В частности, доходы страны от торговли товарами достигли более 1,28 трлн юаней, а расходы – 971,9 млрд юаней. Положительное сальдо составило 312,8 млрд юаней. Это на 8,9% больше, чем в апреле текущего года.



Доходы КНР от торговли услугами составили 112,9 млрд юаней, а расходы – 267,5 млрд юаней. Отрицательное сальдо достигло 154,6 млрд юаней. Оно выросло на 22,6% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего месяца.