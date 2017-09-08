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Мексика стремится к сотрудничеству с китайской Alibaba
Новости дня

Мексика стремится к сотрудничеству с китайской Alibaba

08.09.2017 12:00

Пекин, 8 сентября /ChinaPRO.ru/ – Президент Мексики Энрике Пенья Ньето посетил штаб-квартиру корпорации Alibaba в городе Ханчжоу, на территории восточно-китайской провинции Чжэцзян. Энрике Пенья Ньето заключил меморандум о взаимопонимании в деле двустороннего и взаимовыгодного сотрудничества с председателем правления китайской корпорации Джеком Ма.



По словам президента Мексики, развитие этого сотрудничества поможет средним и малым предприятиям его страны, а также даст им инструмент ведения глобальной коммерческой деятельности через Интернет. Сейчас на В2В-площадке Alibaba зарегистрированы 200 000 мексиканских предприятий.

Китай является вторым по величине торговым партнером Мексики. При этом в экспорте Мексики на долю среднего и малого бизнеса приходится не более 6%. Между тем, небольшие предприятия составляют 99,8% от общего количества предприятий в Мексике. Они обеспечивают своей стране до 70% всех рабочих мест и половину ВВП.

Власти Мексики надеются при поддержке Alibaba сделать свои товары доступными в самых отдаленных регионах. Мексиканское правительство стремится к тому, чтобы к 2024 г. услугами высокоскоростного широкополосного Интернета могли пользоваться большинство граждан страны.

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