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Достроена скоростная железная дорога Харбин – Цзямусы
Новости дня

Достроена скоростная железная дорога Харбин – Цзямусы

08.09.2017 15:00

Пекин, 8 сентября /ChinaPRO.ru/ – Завершилось строительство высокоскоростной железной дороги Харбин – Цзямусы протяженностью 343 км. Она стала длиннейшей скоростной железной линией, построенной в высокоширотном районе Китая, сообщила Китайская железнодорожная корпорация.



Дорогу начали строить в 2014 г. По плану она будет сдана в эксплуатацию в июне 2018 г. Скорость движения по этой железнодорожной магистрали составляет 200 км/ч. Благодаря новой дороге время в пути из города Харбин, административного центра провинции Хэйлунцзян, до города Цзямусы в той же провинции сократится с семи до полутора часов.

Вдоль новой железной дороги будет построено 14 станций. В составе линии построены четыре тоннеля и 120 мостов. При этом строительные работы велись в суровых климатических условиях.

В настоящее время Китай обладает самой длинной в мире сетью высокоскоростных железных дорог. К концу 2016 г. их протяженность достигла 22 000 км. Почти 60% высокоскоростных железных дорог мира находятся в Поднебесной.

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