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Растут продажи водки "Маотай" в странах Шелкового Пути
Новости дня

Растут продажи водки "Маотай" в странах Шелкового Пути

11.09.2017 04:00

Пекин, 11 сентября /ChinaPRO.ru/ – Продажи китайской водки Kweichow Moutai ("Гуйчжоу Маотай") стремительно растут в странах Шелкового Пути. По итогам января-июня 2017 г., объем зарубежных продаж напитка вырос на 40% относительно уровня января-июня 2016 г. Таковы официальные данные.



За 2013-2016 гг. объем реализации водки "Маотай" в Центральной и Восточной Европе увеличился почти на 90%. Причем продажи в 26 странах экономического пояса Шелкового Пути составили 19% от общего объема реализации "Маотай" за рубежом.

В настоящее время китайскую элитную водку можно купить в 78 странах и регионах мира. В прошлом году объем экспорта "Маотай" и других спиртных напитков из Китая достиг 1721 т. В результате выручка достигла $314 млн.

Ранее сообщалось, что китайская компания Kweichow Moutai Co., производящая знаменитые алкогольные напитки "Маотай", вышла на российский рынок еще в 2008 г. Сейчас в России продается более 500 коробок элитной китайской водки в месяц. В ближайшие три года планируется увеличить годовой объем продаж на 25% – до 150 000 бутылок. Как ожидается, к 2020 г. более 10% водки "Маотай" будет продаваться за пределами Поднебесной.

Водка "Маотай" названа в честь городка провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Там же она в основном и производится по сложному рецепту, которому уже 2000 лет. Сырьем для приготовления напитка служит пшеница и гаолян.

К 2020 г. объем производства водки в провинции Гуйчжоу составит 800 000 кл. Объем валовой продукция производящих ее предприятий вырастет до 120 млрд юаней ($17,64 млрд).

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