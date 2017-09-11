Доходы 500 крупнейших китайских компаний превысили $9,84 трлн

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11.09.2017 06:00

Пекин, 11 сентября /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. общие доходы китайских компаний, входящих в Топ-500 страны, достигли 64 трлн юаней ($9,84 трлн). Это на 7,64% больше, чем в 2015 г., сообщили Китайская федерация предприятий и Китайское общество предпринимателей.

По итогам последних пяти лет, капиталовложения 500 крупнейших предприятий Китая в научно-исследовательские разработки выросли на 33,9%.



Из 500 указанных предприятий 245 занимаются обрабатывающей промышленностью. В прошлом году их чистая прибыль составила 539,41 млрд юаней. На долю данных компаний пришлось 19,42% от суммарной прибыли 500 крупнейших предприятий Поднебесной.



Примечательно, что Топ-500 вошли пять крупнейших государственных банков страны. На их долю приходится 32,74% в общем объеме чистой прибыли финансовых предприятий КНР. Данный показатель снижается на протяжении последних трех лет.



Доходы 17 включенных в рейтинг коммерческих банков страны превысили 5,82 трлн юаней. Это на 3,69% меньше, чем годом ранее.



Ранее сообщалось, что по итогам января-июля 2017 г., прибыль крупных промышленных предприятий КНР выросла на 21,2% относительно аналогичного показателя 2016 г. За первую половину текущего года прибыль крупных промпредприятий увеличилась на 22%. А за весь 2016 г. рост составил 8,5%.



В Китае крупными промышленными предприятиями считаются те, чьи годовые доходы от основной хозяйственной деятельности превышают 20 млн юаней.