На NEEQ вышли еще 32 китайские компании

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11.09.2017 08:00

Пекин, 11 сентября /ChinaPRO.ru/ – В Китайской национальной системе передачи акций малых и средних предприятий NEEQ дебютировали 32 малых и средних предприятия. Таким образом сейчас в системе NEEQ зарегистрированы 11 573 компаний.

Система NEEQ официально учреждена в январе 2013 г. Она дополняет существующие в стране биржи и рассматривается как простой финансовый канал с низкой себестоимостью и упрощенными листинговыми процедурами.



Ранее сообщалось, что к концу июля 2017 г. в Реестре субъектов малого бизнеса Китая зарегистрировано 73,28 млн предприятий, включая 23,28 млн компаний и 50 млн индивидуальных промышленно-торговых хозяйств. Малые и микропредприятия Поднебесной давно стали основной рыночной силой страны.



За январь-июнь 2017 г. в Китае зарегистрированы 8,87 млн новых хозяйствующих субъектов. Это на 13,2% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Таким образом, каждый день в стране появлялись в среднем 49 000 новых предприятий, индивидуальных хозяйств и кооперативов.



Так, за первую половину текущего года в Поднебесной зарегистрированы 2,91 млн предприятий с приростом на 11,1% в годовом сопоставлении, 5,8 млн индивидуальных хозяйств в области промышленности и торговли с увеличением на 14,8% и 151 000 крестьянских кооперативов со снижением на 3,9%.