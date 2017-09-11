Mercedes-Benz отзывает с китайского рынка 39 000 автомобилей

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11.09.2017 10:00

Пекин, 11 сентября /ChinaPRO.ru/ – Mercedes-Benz начал отзыв с китайского рынка более 39 000 импортированных автомобилей. Эта мера вызвана проблемами с усилителем рулевого управления и дефектами в блоке управления двигателем, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР.

Отзыву подлежат 32 000 автомобилей GL-класса и спортивно-утилитарных автомобилей моделей GSL и GLE, выпущенных с сентября 2015 г. по июнь 2016 г. Кроме того, отзываются 7300 автомобилей модели GLE, произведенных с февраля 2015 г. по апрель 2017 г. из-за дефектов программного обеспечения в блоке управления двигателем.



В феврале текущего года автоконцерн Mercedes-Benz отозвал с китайского рынка 59 автомобилей из-за дефекта в электрическом усилителе руля. Отзыв коснулся 29 автомобилей, выпущенных с 4 июля 2013 г. по 3 марта 2015 г., а также 30 автомобилей, собранных в период с 16 июня 2014 г. по 27 июня 2015 г.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., с китайского рынка было отозвано более 10 млн проблемных автомобилей. Среди основных причин отзывов указываются дефекты амортизационных подушек и ремней безопасности, двигателей и кузовов. В частности, 64 отзыва коснулись 6,43 млн машин. В них необходимо было устранить проблемы с амортизационными подушками и ремнями безопасности. Из-за проблем с двигателем было отозвано 2,42 млн автомобилей (28 отзывов), из-за неполадок с кузовом – 852 900 автомобилей (29 отзывов).



За прошлый год автопроизводители потратили 21 млрд юаней на устранение дефектов в отозванных автомобилях.