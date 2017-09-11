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Китай сотрудничает в сфере производства с 37 странами
Новости дня

Китай сотрудничает в сфере производства с 37 странами

11.09.2017 12:00

Пекин, 11 сентября /ChinaPRO.ru/ – К настоящему времени Китай заключил соглашения о сотрудничестве в сфере производственных мощностей с 37 странами мира. Таковы данные Государственного комитета по делам развития и реформ КНР. При этом Поднебесная сотрудничает с такими организациями, как АСЕАН, АС, ЕС и СЕЛАК.



Китай создал ряд финансовых площадок, которые предоставляют предпринимателям поддержку для расширения сотрудничества.

К концу 2016 г. Государственный банк развития Китая и Импортно-экспортный банк Китая выдали кредиты в объеме $110 млрд в странах Шелкового Пути. Девять китайских банков открыли 62 филиала в 26 государствах экономического "Пояса и пути". При этом КНР заключила соглашения по валютным свопам в объеме 900 млрд юаней с 22 странами "Пояса и пути".

Ранее сообщалось, что в ближайшие 10 лет китайские инвесторы направят в экономику других стран капиталовложения в объеме $1,5 трлн. По итогам 2007-2016 гг., китайские инвестиции за пределами КНР достигли $880 млрд. То есть, эксперты предсказывают рост капиталовложений примерно на 70% к 2027 г.

Стремительный рост китайских инвестиций в зарубежные проекты начался в 2002 г. и с тех пор не ослабевает. Если в 2002 г. годовой объем капиталовложений КНР за рубежом составил $2,7 млрд, то в 2012 г. данный показатель вышел на уровень в $27,8 млрд.

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