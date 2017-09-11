В Сюнъане начались выплаты компенсаций за изъятие земли

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11.09.2017 15:00

Пекин, 11 сентября /ChinaPRO.ru/ – В новом районе Сюнъань, на территории северо-китайской провинции Хэбэй, выплачена первая компенсация крестьянину за изъятие его земли под строительство. Новый район находится примерно в 100 к югу от китайской столицы и включает уезды Сюнсянь, Жунчэн и Аньсинь.

Китайские селяне имеют право получить 1500 юаней ($231,6) за один му (одна пятнадцатая от одного гектара) земли ежегодно, а также 1500 юаней за сельскохозяйственные потери. Под строительство административного центра нового района уже изъяты земельные участки 240 крестьянских домохозяйств общей площадью около 66,7 га.



Новый район создается для более скоординированного развития Пекина и прилегающих территорий. Временный административный центр Сюнъаня будет находиться Жунчэне.



Напомним, что в мае 2017 г. началось строительство высокоскоростной железной дороги между китайской столицей и городом Бачжоу. Эта же линия соединит строящийся новый пекинский аэропорт с новым районом Сюнъань. Бачжоу расположен в провинции Хэбэй, в 80 км к югу от Пекина, рядом с Сюнъанем. Строительство железной дороги Пекин – Бачжоу завершится в 2019 г. Скорость движения поездов по линии составит 350 км/ч. Она станет участком магистрали Пекин – Цзюлун (специальный административный район Сянган). Таким образом, в 2019 г. Сянган будет соединен с Сюнъанем железнодорожным сообщением.