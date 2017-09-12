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Китай инвестирует в экологически чистое теплоснабжение
Новости дня

Китай инвестирует в экологически чистое теплоснабжение

12.09.2017 04:00

Пекин, 12 сентября /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти выделят более 270 млрд юаней ($41,5 млрд) на проекты развития экологически чистого теплоснабжения в 12 городах на севере КНР. Пилотная программа обеспечения теплоснабжения за счет чистых источников энергии разработана для Шицзячжуана, Тайюаня, Тяньцзиня и других городов, страдающих от смога



Инвестиции в модернизацию систем отопления будут освоены в течение ближайших трех лет.

Ранее сообщалось, что в ближайшие четыре года объем потребления электроэнергии в среднем на одного жителя Китая вырастет до 5 000 кВт-ч. Такие ориентиры обозначены в программе развития электроэнергетики страны на 2016-2020 гг. Документ опубликовал Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

Как ожидается, к 2020 г. объем потребления электроэнергии в Поднебесной составит 6,8-7,2 трлн кВт-ч, а среднегодовой прирост показателя будет держаться в пределах 3,6-4,8%.

Через четыре года мощность энергоблоков, работающих на неископаемых видах топлива, достигнет примерно 770 млн кВт. Это на 250 млн кВт больше, чем в 2015 г. Мощности энергоблоков, работающих на угле, должны остаться на уровне 1,1 млрд кВт.

При этом энергоблоки, работающие на ветровой и солнечной энергии, будут обладать суммарной мощностью 210 млн кВт и 110 млн кВт соответственно.

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