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В Поднебесной семь компаний проведут IPO
Новости дня

В Поднебесной семь компаний проведут IPO

12.09.2017 06:00

Пекин, 12 сентября /ChinaPRO.ru/ – Китайский комитет по контролю над ценными бумагами утвердил заявки семи компаний на первую публичную эмиссию акций (IPO) на фондовом рынке. Как ожидается, благодаря IPO компании привлекут 3,9 млрд юаней ($600 млн).



Так, четыре компании разместят свои акции на Шанхайской фондовой бирже, одна – на площадке малых и средних предприятий Шэньчжэньской фондовой биржи, еще две – на площадке сектора инвестиционных и растущих компаний ChiNext.

В Поднебесной размещение акций регулируется Китайским комитетом по контролю над ценными бумагами. Страна постепенно переходит от нынешней системы утверждения IPO к более рыночно-ориентированной системе.

Ранее сообщалось, что с 1 января по 19 мая 2017 г. Китайский комитет по контролю над ценными бумагами одобрил заявки на проведение IPO от 188 компаний, еще 24 заявки были отклонены, в том числе 18 – за первые четыре месяца текущего года. Такое решение объясняется стремлением регулятора рынка ценных бумаг в КНР к повышению качества компаний, акции которых котируются на бирже, а также защите интересов инвесторов.

За январь-май 2017 г. 45 китайских компаний отозвали свои заявки на IPO.

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