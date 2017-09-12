Ярмарка наукоградов КНР принесла контракты на $12,4 млрд

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12.09.2017 08:00

Пекин, 12 сентября /ChinaPRO.ru/ – В ходе проведения пятой Научно-технической ярмарки наукоградов Китая были заключены контракты общим финансовым объемом более 80 млрд юаней ($12,4 млрд). В общей сложности было подписано 117 контрактов. Это 25,5% больше, чем в 2016 г.

В ярмарке приняли участие компании из более чем 40 стран и регионов мира. В этом году Израиль стал почетным гостем мероприятия.



Китай и Израиль совместно решили развивать сотрудничество в 10 сферах, включая информационная отрасль, развитие искусственного интеллекта и автомобилей на новых источниках энергии.



Ранее сообщалось, что в ближайшие 10 лет китайские инвесторы направят в экономику других стран капиталовложения в объеме $1,5 трлн. По итогам 2007-2016 гг., китайские инвестиции за пределами КНР достигли $880 млрд. То есть, эксперты предсказывают рост капиталовложений примерно на 70% к 2027 г.



Стремительный рост китайских инвестиций в зарубежные проекты начался в 2002 г. и с тех пор не ослабевает. Если в 2002 г. годовой объем капиталовложений КНР за рубежом составил $2,7 млрд, то в 2012 г. данный показатель вышел на уровень в $27,8 млрд.