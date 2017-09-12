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В августе индекс потребительских цен в Китае вырос на 1,8%
Новости дня

В августе индекс потребительских цен в Китае вырос на 1,8%

12.09.2017 10:00

Пекин, 12 сентября /ChinaPRO.ru/ – В августе 2017 г. индекс потребительских цен (CPI), являющийся основным показателем инфляции, в Китае вырос на 1,8% относительно уровня августа 2016 г. Темпы роста данного показателя держались на 0,4% выше, чем в июле текущего года, сообщило Государственное статистическое управление КНР.



По итогам января-августа 2017 г., CPI в КНР вырос на 1,5% в годовом сопоставлении.

В частности, в августе текущего года цены на продукты питания, табачные изделия и алкогольную продукцию выросли на 0,4%, на свежие овощи – на 9,7%, на яйца – на 4,3%, а на мясную продукцию упали на 8,4%.

За последний месяц лета медицинские и оздоровительные услуги в Поднебесной подорожали на 5,9%, жилье – на 2,7%, культурно-образовательные и развлекательные продукты и услуги – на 2,5%, другие товары и услуги – на 1,4%, одежда – на 1,3%, бытовые предметы и услуги – на 1,3%, транспорт и связь – на 0,7%.

Ранее сообщалось, что за август 2017 г. темпы роста инфляции в Китае достигли 1,7%. Такие предварительные данные приводил китайский Банк коммуникаций (Цзяотун). Основным фактором роста инфляции стало подорожание продуктов питания. Из-за наводнений рост цен на эти товары выше июльского показателя на 1,4%.

В июле CPI, который является основным показателем инфляции, в Китае вырос на 1,4% в годовом сопоставлении.

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