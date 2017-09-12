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Увеличились продажи пассажирских автомобилей в Поднебесной
Новости дня

Увеличились продажи пассажирских автомобилей в Поднебесной

12.09.2017 12:00

Пекин, 12 сентября /ChinaPRO.ru/ – За январь-август 2017 г. продажи пассажирских автомобилей в Китае выросли на 1,2% относительно аналогичного показателя 2016 г. – до 14,4 млн машин. Таковы данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).



Только за август текущего года продажи пассажирских автомобилей выросли на 5,8% и составили 1,9 млн единиц. При этом реализация многоцелевых транспортных средств в Поднебесной за последний летний месяц 2017 г. упала на 20,6% в годовом сопоставлении.

Примечательно, что в августе текущего года в Китае продано 54 000 автомобилей на новых источниках энергии. Это на 25% больше, чем месяцем ранее.

Как сообщалось, в 2016 г. объем продаж автомобилей в КНР составил 28 млн единиц с приростом на 13,7%.

К настоящему времени в стране выпущено и продано в общей сложности более 1 млн автомобилей на новых источниках энергии. Среднегодовой прирост данного показателя за последние несколько лет превысил 200%. В прошлом году на долю Поднебесной пришлось более 50% мировых объемов производства и продажи указанных транспортных средств.

При этом 70% глобальных поставок батарей для машин на новых источниках энергии поступает из Китая. Сейчас в стране действует 180 000 общественных зарядных станций для электромобилей.

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