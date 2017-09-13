В августе 2017 г. внешняя торговля Китая выросла на 10,1%

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13.09.2017 04:00

Пекин, 13 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам августа 2017 г., объем внешней торговли Китая достиг 2,41 трлн юаней ($365 млрд). Это на 10,1% больше, чем в августе 2016 г., сообщило Главное таможенное управление КНР.

За последний летний месяц текущего года объем экспорта Поднебесной достиг 1,35 трлн юаней с приростом на 6,9%, а импорт составил 1,06 трлн юаней с увеличением на 14,4% в годовом сопоставлении. Положительное сальдо торгового баланса страны составило 286,5 млрд юаней. Оно упало на 14% в годовом сопоставлении.



За январь-август 2017 г. объем внешней торговли Китая достиг 17,83 трлн юаней. Это на 17,1% больше, чем за январь-август 2016 г. Так, экспорт вырос на 13% и составил 9,85 трлн юаней, а импорт увеличился на 22,5% и достиг 7,98 трлн юаней. Таким образом, активное сальдо внешней торговли страны снизилось на 15,1%.



Особенно стремительно за восемь месяцев текущего года вырос экспорт продукции машиностроения, электроники и трудоемких товаров.



Ранее сообщалось, что в июле 2017 г. объем экспорта услуг Китая составил 113,3 млрд юаней ($17,36 млрд). Он снизился на 2% по сравнению с аналогичным показателем июля 2016 г. В то же время за седьмой месяц текущего года объем импорта услуг КНР достиг 254,8 млрд юаней с падением на 1,9%. По данным Министерства коммерции страны, отрицательное сальдо снизилось на 30% и составило 141,5 млрд юаней.