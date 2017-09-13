За 23 года на развитие туризма в Тибете потрачено $757 млн

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13.09.2017 06:00

Пекин, 13 сентября /ChinaPRO.ru/ – За последние 23 года Государственное управление по делам туризма КНР, провинции и города Китая, участвующие в оказании помощи Тибетскому автономному району страны, выделили 5 млрд юаней ($757 млн) на содействие туризму в этом китайском регионе. Благодаря этим инвестициям были построены туристические объекты, а также созданы соответствующие бренды и сервисы, способствующие привлечению зарубежных туристов.

В 2015-2016 гг. Государственный фонд развития туризма в общей сложности выделил более 71 млн юаней на инфраструктурное строительство в Тибете.



Ранее сообщалось, что в 2012 г. Тибетский автономный район Китая посетили 10 млн туристов, а в 2016 г. уже 23 млн путешественников. В среднем прирост составил 21,6% за год. Доходы от туризма ежегодно увеличивались на 27,2%. По итогам прошлого года, они превысили 33 млрд юаней ($5 млрд).



Аэропорт в тибетском городе Линьчжи стал одним из самых загруженных в Поднебесной. Транспортная ситуация в регионе улучшается с каждым годом. Добираться до Тибетского автономного районе будет еще удобнее после 2025 г., когда в этом регионе начнет работать железнодорожная магистраль Лхаса – Чэнду (провинция Сычуань).



Туризм стал основным драйвером экономического роста китайского Тибета. На данный сектор экономики приходится более 30% ВВП региона.