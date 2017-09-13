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В КНР растет производство и продажа автомобилей
Новости дня

В КНР растет производство и продажа автомобилей

13.09.2017 08:00

Пекин, 13 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам августа 2017 г., в Китае выпущены 2,093 млн автомобилей. Это на 1,6% больше, чем за август 2016 г. В течение последнего летнего месяца текущего года в КНР проданы 2,186 млн автомобилей с приростом на 10,9% в годовом сопоставлении. Об этом сообщила Китайская ассоциация автомобилестроительной промышленности.



За январь-август 2017 г. в Поднебесной выпущено 17,678 млн машин с приростом на 4,7%, а продано 17,511 млн автомобилей с увеличением на 4,3% относительно уровня января-августа 2016 г.

Среди лидеров китайского автопрома первые десять мест занимают: SAIC, за ней следуют Dongfeng, FAW, Changan, BAIC, GAC, Geely, Great Wall, Brilliance, замыкает список Chery. На долю этих компаний приходится 88,4% от общего выпуска автомобилей за восемь месяцев текущего года.

Ранее сообщалось, что за январь-август 2017 г. продажи пассажирских автомобилей в Китае выросли на 1,2% относительно аналогичного показателя 2016 г. – до 14,4 млн машин. Только за август текущего года продажи пассажирских автомобилей выросли на 5,8% и составили 1,9 млн единиц. При этом реализация многоцелевых транспортных средств в Поднебесной за последний летний месяц 2017 г. упала на 20,6% в годовом сопоставлении.

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