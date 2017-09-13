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На развитие электросети в Синьцзяне выделяется $13 млрд
Новости дня

На развитие электросети в Синьцзяне выделяется $13 млрд

13.09.2017 10:00

Пекин, 13 сентября /ChinaPRO.ru/ – Государственная электросетевая корпорация Китая выделит 82,6 млрд юаней ($13 млрд) на развитие электросети в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. Строительство линий электропередачи высокого напряжения в этом регионе позволит к концу 2020 г. нарастить объем передачи электроэнергии из Синьцзяна в другие районы страны до 25 млн кВт.



Из указанного объема инвестиций 22,4 млрд юаней планируется потратить на модернизацию электросетей в сельской местности. Благодаря этому к 2019 г. во всех бедных населенных пунктах Синьцзяна будут обновлены электросети. Региональные власти намерены выделять на эти цели выделять не менее 90 млн юаней ежегодно.

За 2017-2020 гг. Государственная электросетевая корпорация Китая создаст рабочие места для жителей Синьцзяна.

Напомним, что к 2020 г. железнодорожным сообщением будут охвачены все административные центры округов и 75% административных единиц уездного уровня в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Как сообщили местные власти, таковы цели Программы по строительству транспортной инфраструктуры в Синьцзяне на 2016-2030 гг. Программа нацелена на превращение региона КНР в евразийский транспортный узел.

К 2020 г. протяженность высокоскоростных автомагистралей в Синьцзяне составит 10 000 км. Этой сетью будут охвачены все уезды автономного района. Кроме того, все деревни свяжут бетонные дороги. Через три года в Синьцзяне будет насчитываться более 28 аэропортов.

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