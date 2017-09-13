Частный капитал будет контролировать железную дорогу в Чжэцзяне

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13.09.2017 15:00

Пекин, 13 сентября /ChinaPRO.ru/ – Правительство провинции Чжэцзян и объединение частных предприятий под руководством группы Fosun заключили инвестиционный контракт на строительство сверхскоростной железнодорожной магистрали Ханчжоу – Шаосин – Тайчжоу. Частным компаниям, участвующим в проекте, будет принадлежать 51% акций. Общая сумма инвестиций в проект достигает 44,89 млрд юаней.

Впервые в Китае реализуется проект в сфере строительства сверхскоростных железнодорожных магистралей, контрольный пакет акций которого принадлежит частным компаниям. В соответствии с контрактом, стороны будут сотрудничать по проекту 34 года, из которых четыре года отводится на строительство сооружений и 30 лет на эксплуатацию. Проект реализуется в форме государственно-частного партнерства.



Ветка Ханчжоу – Шаосин – Тайчжоу находится в центрально-восточной части провинции Чжэцзян. Эта дорога станет важной составляющей частью приморского коридора для скоростных пассажирских перевозок. Линия общей протяженностью в 269 км начнется от Восточного вокзала Ханчжоу и будет иметь девять остановок. Предполагаемая скорость движения поездов по этой железной дороге составит 350 км/ч.



Эксплуатационная компания несет полную ответственность за финансирование проекта, объединение инвестиций, строительство, эксплуатацию магистрали и ее техническое обслуживание. По окончанию срока контракта, права управления проектом будут безвозмездно переданы органу, указанному правительством провинции Чжэцзян. Строительство дороги в полной мере начнется уже к концу 2017 г.

