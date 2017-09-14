Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Открыто прямое авиасообщение Урумчи – Лхаса
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Открыто прямое авиасообщение Урумчи – Лхаса
Новости дня

Открыто прямое авиасообщение Урумчи – Лхаса

14.09.2017 04:00

Пекин, 14 сентября /ChinaPRO.ru/ – Открыто прямое авиасообщение между городом Урумчи, административным центром Синьцзян-Уйгурского автономного района, и Лхасой, столицей Тибетского автономного района КНР. Рейсы выполняют самолеты Китайской авиакомпании "Дунфан".



Ежедневные полеты Урумчи – Лхасу проходят с промежуточной посадкой в Сиане, административном центре провинции Шэньси.

Теперь Синьцзян соединен прямыми авиарейсами со всеми столицами административных районов провинциального уровня Китая. Из Синьцзяна выполняются полеты по 224 авиационным маршрутам, включая 197 внутренних и 27 международных. Эти авиамаршруты соединяют Урумчи с 25 зарубежными и 68 китайскими городами.

Ранее сообщалось, что в 2015 г. объем внутренних авиаперевозок в Поднебесной вырос на 10,8%, на авиалиниях между Китаем и США – на 8-10%, между КНР и странами Европы – на 7-9%, а странами Азиатско-Тихоокеанского региона – на 2-4%. Количество транспортных аэропортов Китая превышает 230, а объем пассажироперевозок – 450 млн человек.

В ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китайская Midea купила 94,55% акций KUKA
2COSCO взяла под контроль греческий порт Пирей
3Китайская CCIG купила остров у побережья Австралии
4Площадь пашни в Поднебесной превысила 2 млрд му
5На фестивале в Дуннине представлено 30 000 драгоценных камней


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.