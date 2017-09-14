Открыто прямое авиасообщение Урумчи – Лхаса

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14.09.2017 04:00

Пекин, 14 сентября /ChinaPRO.ru/ – Открыто прямое авиасообщение между городом Урумчи, административным центром Синьцзян-Уйгурского автономного района, и Лхасой, столицей Тибетского автономного района КНР. Рейсы выполняют самолеты Китайской авиакомпании "Дунфан".

Ежедневные полеты Урумчи – Лхасу проходят с промежуточной посадкой в Сиане, административном центре провинции Шэньси.



Теперь Синьцзян соединен прямыми авиарейсами со всеми столицами административных районов провинциального уровня Китая. Из Синьцзяна выполняются полеты по 224 авиационным маршрутам, включая 197 внутренних и 27 международных. Эти авиамаршруты соединяют Урумчи с 25 зарубежными и 68 китайскими городами.



Ранее сообщалось, что в 2015 г. объем внутренних авиаперевозок в Поднебесной вырос на 10,8%, на авиалиниях между Китаем и США – на 8-10%, между КНР и странами Европы – на 7-9%, а странами Азиатско-Тихоокеанского региона – на 2-4%. Количество транспортных аэропортов Китая превышает 230, а объем пассажироперевозок – 450 млн человек.



В ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.