С начала года через КПП Хоргос прошло 20 млн т грузов

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14.09.2017 06:00

Пекин, 14 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-августа 2017 г., общий объем внешнеторговых грузов, прошедших через КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, достиг 20 млн т. Это на 14,2% больше, чем за январь-август 2016 г., сообщила таможенное ведомство.

За восемь месяцев текущего года внешнеторговый оборот КПП Хоргос в финансовом выражении составил 70,2 млрд юаней ($10,63 млрд). Он подскочил на 29,87% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что по итогам августа 2017 г., объем внешней торговли Китая достиг 2,41 трлн юаней ($365 млрд). Это на 10,1% больше, чем в августе 2016 г. За последний летний месяц текущего года объем экспорта Поднебесной достиг 1,35 трлн юаней с приростом на 6,9%, а импорт составил 1,06 трлн юаней с увеличением на 14,4% в годовом сопоставлении. Положительное сальдо торгового баланса страны составило 286,5 млрд юаней. Оно упало на 14% в годовом сопоставлении.



За январь-август 2017 г. объем внешней торговли Китая достиг 17,83 трлн юаней. Это на 17,1% больше, чем за январь-август 2016 г. Так, экспорт вырос на 13% и составил 9,85 трлн юаней, а импорт увеличился на 22,5% и достиг 7,98 трлн юаней. Таким образом, активное сальдо внешней торговли страны снизилось на 15,1%.



Особенно стремительно за восемь месяцев текущего года вырос экспорт продукции машиностроения, электроники и трудоемких товаров.