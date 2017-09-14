Объем торговли Китая с Тайванем достиг $87,49 млрд

14.09.2017 08:00
Пекин, 14 сентября /ChinaPRO.ru/ – За январь-июнь 2017 г. торговый оборот между Китаем и Тайванем достиг $87,49 млрд. Таковы официальные данные.
Китайские власти разрешили на территории внутренних районов страны реализацию 1688 инвестиционных проектов тайваньскими предпринимателями. Объем фактически использованного тайваньского капитала за полгода составил $1,19 млрд.
Ранее сообщалось, что за июнь 2017 г. экспорт острова Тайвань во внутренние районы Китая и специальный административный район Сянган (Гонконг) составил $10,44 млрд. Это на 21% больше, чем за июнь 2016 г.
За январь-июнь текущего года тайваньский экспорт в КНР и Сянган достиг $58,8 млрд. Данный показатель вырос на 16,9% в годовом сопоставлении. В целом экспорт Тайваня за июнь 2017 г. составил $25,83 млрд. Он увеличился на 13% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. По итогам первой половины текущего года, экспорт острова вырос на 12,5%. И это стало самым большим приростом за последние шесть лет.
В частности, экспорт электронных компонентов с Тайваня за июнь 2017 г. вырос на 19,5%, составив $8,89 млрд.
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