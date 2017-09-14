Рынок аутсорсинговых услуг в КНР растет на 54% в год

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14.09.2017 10:00

Пекин, 14 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2006-2016 гг., объем исполненных контрактов по предоставлению аутсорсинговых услуг в Китае рос в среднем на 54% в год, сообщило Министерство коммерции КНР. Таким образом за десятилетие объем исполненных контрактов увеличился с $1,38 млрд в 2006 г. до $106,46 млрд в 2016 г.

Доля китайских предприятий на мировом рынке оффшорных аутсорсинговых услуг выросла с 1% до 33%. Таким образом Поднебесная вышла на второе место в мире, уступая лишь Японии.



Ранее сообщалось, что за январь-июнь 2016 г. китайские компании заключили контракты на аутсорсинг услуг на 506,9 млрд юаней. Данный показатель увеличился на 39,6% относительно первой половины 2015 г.



Примечательно, что за январь-май 2016 г. объем внешней торговли услугами Китая достиг 2,08 трлн юаней ($315 млрд). Это на 22,7% больше, чем за январь-май 2015 г.



А в июле 2017 г. объем экспорта услуг Китая составил 113,3 млрд юаней ($17,36 млрд). Он снизился на 2% по сравнению с аналогичным показателем июля 2016 г. В то же время за седьмой месяц текущего года объем импорта услуг КНР достиг 254,8 млрд юаней с падением на 1,9%. По данным Министерства коммерции страны, отрицательное сальдо снизилось на 30% и составило 141,5 млрд юаней.