Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Рынок аутсорсинговых услуг в КНР растет на 54% в год
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Рынок аутсорсинговых услуг в КНР растет на 54% в год
Новости дня

Рынок аутсорсинговых услуг в КНР растет на 54% в год

14.09.2017 10:00

Пекин, 14 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2006-2016 гг., объем исполненных контрактов по предоставлению аутсорсинговых услуг в Китае рос в среднем на 54% в год, сообщило Министерство коммерции КНР. Таким образом за десятилетие объем исполненных контрактов увеличился с $1,38 млрд в 2006 г. до $106,46 млрд в 2016 г.



Доля китайских предприятий на мировом рынке оффшорных аутсорсинговых услуг выросла с 1% до 33%. Таким образом Поднебесная вышла на второе место в мире, уступая лишь Японии.

Ранее сообщалось, что за январь-июнь 2016 г. китайские компании заключили контракты на аутсорсинг услуг на 506,9 млрд юаней. Данный показатель увеличился на 39,6% относительно первой половины 2015 г.

Примечательно, что за январь-май 2016 г. объем внешней торговли услугами Китая достиг 2,08 трлн юаней ($315 млрд). Это на 22,7% больше, чем за январь-май 2015 г.

А в июле 2017 г. объем экспорта услуг Китая составил 113,3 млрд юаней ($17,36 млрд). Он снизился на 2% по сравнению с аналогичным показателем июля 2016 г. В то же время за седьмой месяц текущего года объем импорта услуг КНР достиг 254,8 млрд юаней с падением на 1,9%. По данным Министерства коммерции страны, отрицательное сальдо снизилось на 30% и составило 141,5 млрд юаней.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китайская Midea купила 94,55% акций KUKA
2COSCO взяла под контроль греческий порт Пирей
3Китайская CCIG купила остров у побережья Австралии
4Площадь пашни в Поднебесной превысила 2 млрд му
5На фестивале в Дуннине представлено 30 000 драгоценных камней


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.