В Поднебесную поступила первая партия новозеландского мяса

Новости дня

14.09.2017 12:00

Пекин, 14 сентября /ChinaPRO.ru/ – Первая партия замороженного мяса из Новой Зеландии доставлена в город Чжэнчжоу, на территории китайской провинции Хэнань. Груз, доставленный по морю в Циндао, состоял из девяти разных типов мяса весом 13 т. Из китайского порта новозеландский товар перевезен авторефрижератором в Чжэнчжоу.

Чжэнчжоу является первым сухопутным портом Китая для импорта мяса. В этом городе действует особая система работы, которая позволяет сократить время инспекции до 7-10 дней, а прохождение проверки в прибрежных портах занимает 30 дней.



Соглашение об импорте замороженного мяса китайское и новозеландское правительства заключили в марте 2017 г.



Кроме того, летом этого года итогом десяти лет переговоров стало соглашение между Китаем и Новой Зеландией об экспорте свежего лука. Теперь китайский лук поступит на рынок Новой Зеландии. В этой стране действуют крайне строгие фитокарантинные требования к импортным продуктам питания и сельхозпродукции. Китай является одним из крупнейших производителей лука в мире. Ежегодно в Поднебесной выращивают болеет 20 млн т. И лишь 3,5% из указанного объема идет на экспорт.



При этом китайские компании развивают сотрудничество с Новой Зеландией в сфере производства молока. В частности, китайская компания по производству молочной продукции Mengniu Dairy заключила соглашение о сотрудничестве с компаниями Shanghai Pengxin Group и Theland Tahi Farm. Они будут производить молочную продукцию в Новой Зеландии, на пастбищах Deluxe Milk. В рамках партнерства Mengniu Dairy планирует внедрить передовые международные стандарты качества продуктов питания и стандарты безопасности на всю цепочку своего молочного производства.