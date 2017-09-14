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В 2018 г. Beidou охватит страны Шелкового Пути
Новости дня

В 2018 г. Beidou охватит страны Шелкового Пути

14.09.2017 15:00

Пекин, 14 сентября /ChinaPRO.ru/ – Китайская спутниковая навигационная система Beidou охватит все страны и регионы экономического пояса Шелкового Пути в 2018 г. Таковы планы Китайского национального космического управления.



КНР запустила на орбиту 17 спутников связи, оснащенных около 300 транспондерами. Услуги спутниковой связи, предоставляемые Китаем, сейчас охватывают более 30 стран и регионов. В зону охвата китайских спутников уже вошли большинство районов вдоль Шелкового Пути. Во второй половине 2017 г. планируется осуществить запуск 6-8 спутников Beidou.

Как ожидается, через четыре года валовая продукция китайской системы Beidou составит 240-320 млрд юаней. К апрелю 2017 г. было продано более 30 млн чипов-модулей Beidou. В то же время высокоточные платы и антенны этой системы были экспортированы в более чем 70 стран и регионов мира.

В 2016 г. в Поднебесной проведено масштабное внедрение китайской системы спутниковой навигации Beidou в сферы транспорта, электроэнергетики, сельского, рыбного и лесного хозяйства.

Спутниковая система Beidou-2 в настоящее время состоит из 14 спутников и 32 наземных станций. Китай приступил к созданию глобальной навигационной системы Beidou-3. К 2020 г. на орбитах будет работать 35 космических аппаратов Beidou, в том числе – пять геостанционарных и 30 негеостационарных спутников.

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