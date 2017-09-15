Китайский рынок услуг вырос на 7,7% за полгода

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15.09.2017 04:00

Пекин, 15 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., сектор услуг китайской экономики вырос на 7,7% относительно января-июня 2016 г. На долю услуг во внутреннем валовом продукте (ВВП) Китая приходится 56,6%. Таковы официальные данные.

Вклад услуг в экономический рост Поднебесной составляет 61,7%. Во внешней торговле услугами страны доминируют транспортные и туристические. При этом за шесть месяцев текущего года экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг КНР составил $25,4 млрд. Это на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время импорт достиг $12,7 млрд с приростом на 131%.



В 2016 г. по объему внешней торговли услугами Китай занял второе место в мире. В прошлом году внешнеторговый оборот услугами страны составил $657,5 млрд. Экспорт достиг $208,3 млрд, импорт – $449,2 млрд, а пассивное сальдо – $240 млрд.



Ранее сообщалось, что за январь-май 2016 г. объем внешней торговли услугами Китая достиг 2,08 трлн юаней ($315 млрд). Это на 22,7% больше, чем за январь-май 2015 г.



А в июле 2017 г. объем экспорта услуг Китая составил 113,3 млрд юаней ($17,36 млрд). Он снизился на 2% по сравнению с аналогичным показателем июля 2016 г. В то же время за седьмой месяц текущего года объем импорта услуг КНР достиг 254,8 млрд юаней с падением на 1,9%. По данным Министерства коммерции страны, отрицательное сальдо снизилось на 30% и составило 141,5 млрд юаней.