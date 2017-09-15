С начала года в Китае создано 20389 совместных предприятий

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15.09.2017 06:00

Пекин, 15 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-августа 2017 г., в Китае создано 20389 предприятий с участием иностранного капитала. Это на 10% больше, чем за январь-август 2016 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

За восемь месяцев текущего года объем фактически используемых зарубежных инвестиций в Поднебесной составил 547,94 млрд юаней. Он сократился на 0,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.



В частности, в секторе высокотехнологичного производства страны за отчетный период было освоено 43,69 млрд юаней иностранных капиталовложений. Данный показатель вырос на 15% в годовом сопоставлении. А в сфере высокотехнологичных услуг использовано 81,44 млрд юаней иностранных инвестиций с увеличением на 21,4%. Прирост зарубежных капиталовложений в информационных услугах составил 20%, в секторе дизайна – 55,1%.



По итогам января-августа 2017 г., в центральных районах Китая объем фактически освоенных иностранных инвестиций достиг 39,24 млрд юаней. Это на 42,2% больше, чем годом ранее.



Ранее сообщалось, что в ближайшие 10 лет китайские инвесторы направят в экономику других стран капиталовложения в объеме $1,5 трлн. По итогам 2007-2016 гг., китайские инвестиции за пределами КНР достигли $880 млрд. То есть, эксперты предсказывают рост капиталовложений примерно на 70% к 2027 г.