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Растут инвестиции КНР в страны Шелкового Пути
Новости дня

Растут инвестиции КНР в страны Шелкового Пути

15.09.2017 08:00

Пекин, 15 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-августа 2017 г. инвестиции китайских компаний на территории 52 стран экономического пояса Шелкового Пути достигли $8,55 млрд. На их долю пришлось 12,4% от общего объема китайских капиталовложений за рубежом. Данный показатель вырос на 4,3% в годовом сопоставлении, сообщило Министерство коммерции КНР.



За восемь месяцев текущего года общий объем зарубежных инвестиций Китая достиг $68,72 млрд. Это на 41,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам января-августа 2017 г., китайские компании выполнили за границей строительные подрядные работы на $88,5 млрд. Это на 1,6% меньше, чем за январь-август 2016 г. В то же время заключены новые договоры общим объемом $149,57 млрд с приростом на 12,7%.

По данным на конец августа текущего года, китайские предприятия строят в общей сложности 99 зон торгово-экономического сотрудничества в 44 странах и регионах мира. Суммарный объем инвестиций на эти цели достиг $32,38 млрд.

Ранее сообщалось, что в ближайшие 10 лет китайские инвесторы направят в экономику других стран капиталовложения в объеме $1,5 трлн. По итогам 2007-2016 гг., китайские инвестиции за пределами КНР достигли $880 млрд. То есть, эксперты предсказывают рост капиталовложений примерно на 70% к 2027 г.

Стремительный рост китайских инвестиций в зарубежные проекты начался в 2002 г. и с тех пор не ослабевает. Если в 2002 г. годовой объем капиталовложений КНР за рубежом составил $2,7 млрд, то в 2012 г. данный показатель вышел на уровень в $27,8 млрд.

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