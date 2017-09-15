Объем розничных продаж в Китае увеличился на 10,4%

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15.09.2017 10:00

Пекин, 15 сентября /ChinaPRO.ru/ – За январь-август 2017 г. объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае достиг 23,2 трлн юаней ($3,5 трлн). Это на 10,4% больше, чем за январь-август 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Только за август текущего года объем розничной торговли потребительскими товарами в Поднебесной вырос на 10,1% в годовом сопоставлении. Темпы роста данного показателя замедлились на 0,3% относительно уровня июля текущего года.



Так, онлайн-продажи в стране за восемь месяцев 2017 г. выросли на 34,3%. Объем онлайн-продаж физических товаров увеличился на 29,2%. На их долю пришлось 13,8% от общего объема розничных продаж в КНР.



За август текущего года в сельской местности страны объем розничных продаж вырос на 11,5%, а в городах – на 9,9%.



Ранее сообщалось, что за июль 2017 г. объем розничной торговли в Китае достиг 2,96 трлн юаней ($444,6 млрд). Это на 10,4% больше, чем в июле 2016 г. Темпы роста замедлились по сравнению с уровнем июня текущего года, когда розничная торговля прибавила 11%.



По итогам января-июля 2017 г., объем розничной торговли потребительскими товарами в Поднебесной составил 20,2 трлн юаней. Это на 10,4% больше, чем годом ранее. В частности, высокие темпы роста отмечены в сфере онлайн-продаж: за первые 7 месяцев текущего года объем розничной онлайн-торговли превысил 3,66 трлн юаней. Данный показатель подскочил на 33,7%.



Объем онлайн-продаж физических товаров в стране вырос за первые семь месяцев на 28,9%. На данный показатель приходится 13,8% от общего объема розничных продаж в КНР.