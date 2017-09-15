В основные фонды КНР поступило больше частных инвестиций

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15.09.2017 12:00

Пекин, 15 сентября /ChinaPRO.ru/ – За январь-август 2017 г. объем частных инвестиций в основные фонды Китая вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

По итогам января-июля 2017 г., инвестиции в основные фонды страны, за исключением крестьянских хозяйств, превысили 33,74 трлн юаней ($5,03 трлн). Это на 8,3% больше, чем за январь-июль 2016 г. За семь месяцев текущего года капиталовложения частного сектора в основные фонды Поднебесной увеличились на 6,9% в годовом сопоставлении.



Как сообщалось, рост инвестиций в основные фонды в стране замедлился, но незначительно. Темпы роста держались на 0,3% ниже, чем в первой половине текущего года. На долю частного сектора приходится около 60% от общего объема инвестиций в основные активы Китая.



Напомним, что за январь-июль 2017 г. объем инвестиций, направленных в экономику других стран китайскими компаниями, составил $57,2 млрд. Это на 44,3% меньше, чем за январь-июль 2016 г.



За семь месяцев текущего года темпы сокращения прямых внешних инвестиций Китая в нефинансовый сектор зарубежной экономики замедлялись на 1,5% относительно уровня за первое полугодие.



В частности, капиталовложения в недвижимость упали на 81,2% в годовом сопоставлении, а в сектор культуры, спорта и развлечений – на 79,1%.