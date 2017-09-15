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За августе 2017 г. промпроизводство Китая увеличилось на 6%
Новости дня

За августе 2017 г. промпроизводство Китая увеличилось на 6%

15.09.2017 15:00

Пекин, 15 сентября /ChinaPRO.ru/ – В августе 2017 г. промышленное производство Китая выросло на 6% относительно уровня августа 2016 г. В июле текущего года аналогичный показатель составил 6,4%, сообщило Государственное статистическое управление КНР.



В июле 2017 г. валовая прибыль ведущих промышленных предприятий страны выросла на 6,4% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. Месяцем ранее рост составлял 7,6%.

Как сообщалось, по итогам апреля 2017 г., промпроизводство в Поднебесной выросло на 6,5% по сравнению с аналогичным показателем за апрель 2016 г. В марте текущего года промпроизводство в стране увеличилось на 7,6%.

По итогам января-апреля 2017 г., прирост данного показателя составил 6,7% в годовом сопоставлении. Так, у государственных предприятий промышленное производство выросло на 5,6%, у акционерных компаний – на 6,9%, у фирм с участием зарубежного капитала рост составил 5,5%.

Примечательно, что по итогам января-февраля 2017 г., объем промышленного производства в Китае вырос на 6,3% относительно аналогичного показателя за январь-февраль 2016 г.

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