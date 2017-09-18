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Растут инвестиции в недвижимость Поднебесной
Новости дня

Растут инвестиции в недвижимость Поднебесной

18.09.2017 04:00

Пекин, 18 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-августа 2017 г., инвестиции в сектор недвижимости Китая выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г, сообщило Государственное статистическое управление КНР.



Темпы роста капиталовложений в китайскую недвижимость за восемь месяцев текущего года составили также 7,9%.

Как сообщалось, по итогам января-июля 2017 г., инвестиции в сфере недвижимости китайской экономики превысили 5,97 трлн юаней. Это на 7,9% больше, чем за январь-июль 2016 г.

Примечательно, что за январь-июнь текущего года инвестиции в сферу недвижимости Поднебесной выросли на 8,5%. И это свидетельствует о замедлении темпов увеличения капиталовложений в данном секторе экономики страны.

Напомним, что в июне 2017 г. в 15 больших городах Китая замедлился рост цен на жилье. Среди этих мегаполисов – Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Тяньцзинь, Ханчжоу, Чэнду, Нанкин, Уси, Хэфэй, Фучжоу, Сямэнь, Цзинань, Чжэнчжоу и Ухань.

Увеличение стоимости нового коммерческого жилья в указанных городах замедлилось на 0,8-5,5%. В девяти из 15 мегаполисов за июнь текущего года цены на новое коммерческое жилье снизились или остались без изменений в сравнении с уровнем мая 2017 г. Еще в шести городах, в том числе – в Ханчжоу, указанная недвижимость подорожала, но при этом темпы роста стоимости составили менее 0,5%.

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