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Инвестиции в основные фонды Китая увеличились на 7,8%
Новости дня

Инвестиции в основные фонды Китая увеличились на 7,8%

18.09.2017 08:00

Пекин, 18 сентября /ChinaPRO.ru/ – За январь-август 2017 г. инвестиции в основные фонды Китая увеличились на 7,8%. За январь-июль текущего года рост составлял 8,3%, сообщило Государственное статистическое управление КНР.



По итогам семи месяцев текущего года, инвестиции в основные фонды Поднебесной, за исключением крестьянских хозяйств, превысили 33,74 трлн юаней ($5,03 трлн).

Как сообщалось, за семь месяцев текущего года капиталовложения частного сектора в основные фонды Поднебесной увеличились на 6,9% в годовом сопоставлении. А за январь-август 2017 г. объем частных инвестиций в основные фонды Китая вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. Рост инвестиций в основные фонды в стране замедлился, но незначительно.

Напомним, что по итогам января-мая 2017 г. объем инвестиций в основные фонды Китая, за исключением сферы сельского хозяйства, превысил 20,37 трлн юаней ($2,99 трлн). Это на 8,6% больше, чем за январь-май 2016 г.

Темпы роста капиталовложений в основные фонды Поднебесной за пять месяцев текущего года держались на 0,3% ниже, чем за январь-апрель 2017 г.

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