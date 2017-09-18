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Международная инвестконференция в КНР привлекла $97,38 млрд
Новости дня

Международная инвестконференция в КНР привлекла $97,38 млрд

18.09.2017 10:00

Пекин, 18 сентября /ChinaPRO.ru/ – Вторая Импортно-экспортная выставка Международной ярмарки Западного Китая и Международная инвестиционная конференция Западного Китая проходят в китайском городе Чэнду. В ходе этих прошедших мероприятий власти провинции Сычуань заключили соглашения по 692 проектам инвестиционного сотрудничества с китайскими и зарубежными инвесторами. Общий объем капиталовложений по ним составит 632,981 млрд юаней ($97,38 млрд).



Проекты планируется реализовать в сферах электронной информации, производства оборудования и новых материалов. В частности, заключены соглашения по 14 зарубежным инвестпроектам с общим объемом инвестиций 20,49 млрд юаней.

В ходе указанных мероприятий впервые созданы выставочные зоны индустриального сотрудничества, специализирующиеся на сотрудничестве со странами Шелкового Пути и в туризме.

Ранее сообщалось, что по итогам января-августа 2017 г. инвестиции китайских компаний на территории 52 стран экономического пояса Шелкового Пути достигли $8,55 млрд. На их долю пришлось 12,4% от общего объема китайских капиталовложений за рубежом. Данный показатель вырос на 4,3% в годовом сопоставлении.

За восемь месяцев текущего года общий объем зарубежных инвестиций Китая достиг $68,72 млрд. Это на 41,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам января-августа 2017 г., китайские компании выполнили за границей строительные подрядные работы на $88,5 млрд. Это на 1,6% меньше, чем за январь-август 2016 г. В то же время заключены новые договоры общим объемом $149,57 млрд с приростом на 12,7%.

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