В Поднебесной вырос объем новых юаневых кредитов

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18.09.2017 12:00

Пекин, 18 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам августа 2017 г., китайские банки выдали новые юаневые кредиты в общем объеме 1,09 трлн юаней ($167,7 млрд). Месяцем ранее аналогичный показатель составлял $825,5 млрд. Таковы официальные данные Народного банка Китая.

Рост вызван активным спросом со стороны китайских закупщиков и компаний. К концу августа объем непогашенных юаневых кредитов в банках Поднебесной вырос на 13,2% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. Прирост не изменился по сравнению с уровнем июля текущего года.



Ранее сообщалось, что по итогам июля 2017 г., объем новых юаневых кредитов Китая составил 825,5 млрд юаней ($120 млрд). Это значительно меньше, чем в июне текущего года, когда аналогичный показатель составлял 1,54 трлн юаней.



Напомним, что к концу 2016 г. остаток задолженности по безнадежным кредитам, выданным коммерческими банками Китая, достиг более 1,51 трлн юаней ($222 млрд). Это на 18,3 млрд юаней больше, чем к концу сентября прошлого года. К концу декабря 2016 г. коэффициент безнадежных кредитов составил 1,74%, снизившись 0,02% относительно уровня сентября прошлого года.



В 2016 г. чистая прибыль коммерческих банков Поднебесной превысила 1,64 трлн юаней. Это на 3,54% больше, чем в 2015 г.