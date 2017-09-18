В Китае подорожали бензин и дизельное топливо

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18.09.2017 15:00

Пекин, 18 сентября /ChinaPRO.ru/ – С 15 сентября 2017 г. цена за одну тонну бензина или дизельного топлива в Китае выросла на 95 юаней. То есть стоимость одного литра 92-го бензина повышена на 0,07 юаня, а нулевого дизельного топлива – на 0,08 юаня., сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

Это седьмое по счету подорожание нефтепродуктов в Поднебесной. Повышение цен на бензин и дизельной топливо вызвано укреплением ожиданий роста спроса на сырую нефть, снижением объема производства ОПЕК, значительным сокращением запасов бензина в США и девальвацией американского доллара.



В текущего году китайские власти провели 18 корректировок цен на нефтепродукты, в том числе – шесть в сторону снижения и семь в сторону повышения.



Напомним, что к концу июня 2017 г. складские запасы сырой нефти Китая (за исключением стратегических резервов) выросли на 4,21% по сравнению с уровнем конца мая текущего года. При этом в КНР снизился объем производства и переработки сырой нефти, а также ее чистого импорта.



По итогам июня 2017 г., в Поднебесной сократились складские запасы бензина и керосина относительно уровня мая текущего года. В то же время увеличились складские запасы дизельного топлива. Объем чистого экспорта бензина вырос на 20%, а дизельного топлива – на 13%.