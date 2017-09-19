Пассажиропоток аэропорта "Цзяохэ" в Турфане вырос на 80%

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19.09.2017 04:00

Пекин, 19 сентября /ChinaPRO.ru/ – За период с января по середину сентября 2017 г. пассажиропоток аэропорта "Цзяохэ" в Турфане, на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, превысил 100 000 человек. Это на 80,6% больше, чем за весь 2016 г. Таковы официальные данные.

По итогам прошлого года, объем пассажирских перевозок в аэропорту "Цзяохэ" составил 55 000 человек.



С начала текущего года в этом аэропорту совершено 1637 вылетов. Данный показатель вырос на 20,4% в годовом сопоставлении. Объем грузооборота "Цзяохэ" составил 275,6 т с приростом на 167,6%. В 2017 г. аэропорт открыл четыре новых авиамаршрута. Город Турфан является одним из основных туристических направлений в Синьцзяне.



Ранее сообщалось, что в 2015 г. объем внутренних авиаперевозок в Поднебесной вырос на 10,8%, на авиалиниях между Китаем и США – на 8-10%, между КНР и странами Европы – на 7-9%, а странами Азиатско-Тихоокеанского региона – на 2-4%. Количество транспортных аэропортов Китая превышает 230, а объем пассажироперевозок – 450 млн человек.



В ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.