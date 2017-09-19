Рост цен на китайском рынке недвижимости замедлился

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19.09.2017 06:00

Пекин, 19 сентября /ChinaPRO.ru/ – В августе 2017 г. китайский рынок недвижимости продолжил стабилизироваться на фоне ужесточения контроля со стороны властей. По данным Государственного статистического управления КНР, за последний месяц лета текущего года темпы роста цен на новое коммерческое жилье в 15 главных городах страны замедлились по сравнению с уровнем августа 2016 г.

В августе 2017 г. стоимость нового коммерческого жилья в 13 из 15 главных городов Поднебесной снизилась или осталась без изменений относительно аналогичных показателей июля текущего года.



Среди 70 крупных и средних городов страны выделяются 15 главных мегаполисов: Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Нанкин, Уси, Ханчжоу, Хэфэй, Фучжоу, Сямэнь, Цзинань, Чжэнчжоу, Ухань, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чэнду.



Ранее сообщалось, что по итогам января-августа 2017 г., инвестиции в сектор недвижимости Китая выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. Темпы роста капиталовложений в китайскую недвижимость за восемь месяцев текущего года составили также 7,9%.



За январь-июль 2017 г. инвестиции в сфере недвижимости китайской экономики превысили 5,97 трлн юаней. Это на 7,9% больше, чем за январь-июль 2016 г. Примечательно, что за январь-июнь текущего года инвестиции в сферу недвижимости Поднебесной выросли на 8,5%. И это свидетельствует о замедлении темпов увеличения капиталовложений в данном секторе экономики страны.