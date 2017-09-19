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До конца года сдадут линию на магнитном подвесе в Пекине
Новости дня

До конца года сдадут линию на магнитном подвесе в Пекине

19.09.2017 12:00

Пекин, 19 сентября /ChinaPRO.ru/ – В китайской столице до конца 2017 г. планируется частично сдать в эксплуатацию первую железнодорожную линию на магнитном подвесе. Магнитно-левитационная линия (маглев) S1 протяженностью 10,2 км соединит западный район Мэньтоугоу со станцией метро Пингоюань в районе Шицзиншань.



Сейчас построены основные конструкции семи из восьми станций данной линии.

Как ожидается, к началу 2018 г. в пробную эксплуатацию будет введен участок длиной 9,1 км. Он соединяет станции Шимэньин и Цзиньаньцяо. А полностью линия будет сдана к концу 2019 г. Для этого необходимо провести модернизацию транспортного узла на станции Пингоюань.

На начальном этапе по линии S1 будут курсировать 10 поездов. Максимальная скорость движения составит 80 км/ч. Вместимость одного поезд – 1032 пассажиров.

Поезда на магнитно-левитационной подушке бесшумны, не создают вредных выбросов в атмосферу, а также безопаснее и дешевле, чем метро и легкорельсковый транспорт.

Первой в мире коммерческой железнодорожной линией на магнитном подвесе стал маглев в Шанхае, который соединяет аэропорт Пудун со станцией метро Лунъянлу.

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