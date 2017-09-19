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В России сдана китайская фотогальваническая электростанция
Новости дня

В России сдана китайская фотогальваническая электростанция

19.09.2017 15:00

Пекин, 19 сентября /ChinaPRO.ru/ – В российском городе Астрахань введена в эксплуатацию фотогальваническая электростанция общей мощностью 15 МВт. Она была построена на деньги китайской корпорации "Сириус".



Станция может генерировать 15 000 кВт электроэнергии в час. Как ожидается, инвестиции китайского "Сириуса" окупятся в течение пяти лет.

Напомним, что к концу 2016 г. Китай вышел на первое место в мире по мощности своих фотогальванических электроустановок. Общая мощность фотогальванической сети страны к началу 2017 г. составила 77,42 млн кВт, увеличившись за прошлый год на 34,54 млн кВт.

В китайских провинциях Шаньдун, Хэнань, Аньхой, Хэбэй, Цзянси, Шаньси, Чжэцзян, Хубэй и Цзянсу мощность солнечных энергокомплексов в 2016 г. выросла более чем на 1 млн кВт.

Ранее сообщалось, что до 2020 г. Поднебесная намерена значительно нарастить мощность солнечных электростанций, расширив за их счет долю экологически чистых источников энергии. Такие цели поставлены в плане Государственного управления по делам энергетики КНР на 2016-2020 гг.

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